"Auf dem Platz steht richtig Wasser. Mein Rasen daheim im Garten, der keine Drainage hat, ist trockener", begründete BFV-Präsident Jürgen Neumann die erneute Unbespielbarkeit der Heimstätte. Doch warum? Schnee und langen Bodenfrost gab es in diesem milden Winter gar nicht. Der Grund ist eine wasserundurchlässige Schicht ziemlich nah an der Grasnarbe. "Wir hatten 2018 über 100.000 Euro in das Stadion und die Tiefenbehandlung des Feldes gesteckt. Damals wurde mit 75 Zentimeter tiefen Nadeln in den Rasen gestochen und eine Tiefenbelüftung erwirkt, dann tauchte das Problem ein Jahr nicht auf. Nun sind die Löcher scheinbar wieder zu und das Wasser läuft nicht ab", erklärt Neumann weiter. Helfen können jetzt nur viel Sonne oder starker Wind, deshalb wackelt wohl selbst das Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Altglienicke Ende März noch.

Knifflig wird es jetzt vor allem mit dem Gastspiel von Wacker Nordhausen. Kann Bischofswerda auch bei der dritten Ansetzung kein spielfähiges Geläuf anbieten, würde das Heimrecht an die Thüringer verloren gehen. Das will man bei "Schiebock" unbedingt verhindern und erwägt daher sogar einen Umzug. Da die Spielfläche im kleineren Stadion gegenüber an der Kampfbahn um zwei Meter zu kurz ist und der NOFV aktuell keiner Austragung auf Kunstrasen zustimmt, soll es jetzt in die Nachbarstadt gehen – nach Bautzen auf die Müllerwiese. Dafür müssen aber sowohl Budissa Bautzen als auch die Stadt Bautzen ihre Zustimmung geben. "Bevor wir das Heimrecht an Nordhausen verlieren, würde Bautzen schon zur Debatte stehen", verrät Neumann seine Überlegungen.