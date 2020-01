Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes. Nach einer finalen Platzbegehung durch die Stadt Bischofswerda wurde die Rasenfläche gesperrt, erklärte der BFV in einer Presseerklärung mit. Für Wacker ist es bereits die zweite Absage in Folge. Am letzten Wochenende fiel die Partie gegen den SV Babelsberg den Witterungsbedingungen zum Opfer. Alle anderen geplanten Spiele in der Regionalliga Nordost finden - Stand heute - statt.