Dicker Patzer in Schiebocks Hintermannschaft

Ein dicker Patzer beschert den Babelsbergern die Führung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Entsprechend engagiert ging die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt zu Werke und drückte ab der ersten Minute aufs Tempo. Gegen eine gut gestaffelte Babelsberger Hintermannschaft war aber zunächst kein Durchkommen. Vielmehr brachten sich die Gäste durch einen dicken Patzer in der Bischofswerdaer Hintermannschaft nach zehn Minuten in Führung. Nachdem BFV-Keeper Mika Schneider einen Schuss hoch abprallen ließ, konnte er sich mit Tim Kießling nicht darauf einigen, wer den Ball klärt – Tobias Dombrowa musste nur noch den Fuß hinhalten. Die Hausherren brauchten eine Weile, um den Schock abzuschütteln, kamen ab der 25. Minute aber immer wieder zu guten Chancen. Patrik Kavalir (27.) scheiterte aber genau so wie Dominic Meinel (43.) am stark reagierenden Babelsberger Schlussmann Justin Borchardt, der sein Regionalliga-Debüt feierte.

Kavalir bringt Bischofswerda zurück

Neuzugang Patrik Kavalir erzielte bereits sein drittes Saisontor. Bildrechte: Roccipix Mit Wiederanpfiff setzte Regen im Stadion Müllerwiese ein. Bischofswerda kam mit ordentlichem Schwung aus der Kabine und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Der Defensivverbund der Brandenburger stand aber weiter stabil und ließ kaum Möglichkeiten zu. Nach einer knappen Stunde hatte Schiebock dann die große Chance zum Ausgleich. Eine halbhohe Flanke von der linken Seite konnte der eingewechselte Aivars Emsis per Flugkopfball aber nur neben den rechten Pfosten setzen (62.). Kurz darauf belohnten sich die Hausherren dann aber für ihre Bemühungen: Robin Fluß tankte sich durch den linken Strafraum und legte den Ball quer. Babelsberg könnte die Aktion nicht klären, so hatte Torjäger Patrik Kavalir leichtes Spiel und wuchtete den Ball aus dem Rückraum unter die Latte (68.) – bereits das dritte Saisontor des Neuzugangs.

Babelsberg mit dem Lucky Punch

Bischofswerda rannte in der Folge an und pochte auf den Führungstreffer. Doch wieder waren es die Gäste, die eiskalt zuschlugen. Nach einer Ecke reagierte Schneider zunächst stark, doch Schiebock konnte die Aktion erneut nicht zwingend klären. Petar Lela nutzte die Hektik im Strafraumgetümmel und stocherte die Kugel ins rechte untere Eck (82.). In der Folge hätte der SV die Führung fast noch ausgebaut, doch die eingewechselten Bodgan Rangelov und Tino Schmidt vergaben aus aussichtsreicher Position (85./89.). Auch nach Abpfiff wurde es noch einmal hektisch - Schiebocks Tim Kießling sah glatt Rot.

Das sagten die Trainer

Predrag Uzelac (Babelsberg): Stimme folgt