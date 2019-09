Doch überraschenderweise hatten die Oberlausitzer vor 124 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die erste große Gelegenheit: Torjäger Frank Zille kam völlig freistehend von der Strafraumgrenze zum Abschluss, schoss aber knapp am linken Pfosten vorbei (7.). Danach spielte nur noch die VSG und ging schließlich durch den Treffer von Christian Skoda, der im Nachschuss BFV-Keeper Oliver Birnbaum überwand, verdient in Führung (19.).

Auch in der Folge dominierte der Favorit, Bischofswerda traute sich zu selten mal nach vorne. So fiel kurz vor der Pause das 2:0, wieder traf Altglienicke im Nachschuss - diesmal durch den Ex-Bautzner Tony Schmidt. Mit einer klaren VSG-Führung ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte wirkte es bald so, als ob Altglienicke nicht mehr musste und Bischofswerda nicht mehr konnte. Das 3:0 wieder durch Skoda - mit einem überlegten Schuss in den linken Winkel - war so schon mehr als eine Vorentscheidung (54.).