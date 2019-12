Bischofswerdas Luca Shubitidze beim Flankenversuch. Bildrechte: RocciPix/Rocci Klein

Schiebock kam deutlich aggressiver aus der Kabine. Nach mehreren Warnschüssen erzwang Frank Zille in Folge einer Ecke im Nachschuss den Ausgleich (61.). Doch bis auf zwei Angriffe mit Abschlüssen von Hannes Graf (77.) und Paul Henschke (90.) kam zu wenig für den dringend nötigen Dreier im Abstiegskampf. Die beste Chance hatten per Konter sogar die Berliner, als Abu Kargbo frei von der Strafraumkante drüber schoss (78.). Die rote Karte für Tahsin Cakmak wegen eines Schubsers an Daniel Maresch kurz vorm Ende hatte kaum mehr Einfluss. Mit vier Zählern Rückstand bleiben die Oberlausitzer Schlusslicht.