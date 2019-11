Kurz nach dem Seitenwechsel flog Rathenows Jerome Leroy in einer farbenfrohen Partie – es gab insgesamt elf Gelbe Karten – nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (49.). Doch auch in Überzahl hatten die Bischofswerdaer Probleme, sich Chancen zu erspielen – bis sie sich dann doch einmal durchkombinierten: Der durchgelaufene Linksverteidiger Niclas Treu bediente Robin Fluß, dessen Schuss aus zentraler Position noch abgefälscht wurde und knapp neben dem Tor landete (63.).



Mit einem Mann weniger auf dem Platz verteidigte Rathenow die Führung bis in die Schlussphase. In dieser ging es dann noch einmal hoch her: Nach einer Ecke wurde Rudolf Sanin am Schuss gehindert, der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Daniel Maresch übernahm die Verantwortung, doch Torwart Lucas Hiemann hielt den Strafstoß (86.) – und damit den Sieg für Rathenow fest.