Fußball | Regionalliga Bischofswerda muss um Zulassung für 2020/21 bangen

Der Bischofswerdaer hat sich durch den Saisonabbruch in der Regionalliga Nordost prinzipiell für die kommende Spielzeit qualifiziert - könnte aber dennoch zum Abstieg in die Oberliga gezwungen sein. Wie die "Dresdner Morgenpost" berichtete, drohe dem Verein "zu 99 Prozent" der Entzug der Zulassung.

Hintergrund ist der Zustand des heimischen Wesenitzsportparks, der nicht den Vorgaben des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) entspricht. Es fehlt sowohl ein Stadiondach als auch eine leistungsfähige Fluchtlichtanlage. Zudem mussten in dieser Saison schon mehrere Spiele nach starken Regenfällen abgesagt werden , weil die Drainage nicht richtig funktioniert.

BFV-Präsident Jürgen Neumann. Bildrechte: Bischofswerdaer FV

BFV-Präsident Jürgen Neumann erklärte der "Morgenpost", dass er von hochrangigen Funktionären mitbekommen habe, dass das Viertliga-Aus für "Schiebock" beschlossene Sache sei. Das wollte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs auf "SpiO"-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. "Wir kommentieren grundsätzlich keine laufenden Zulassungsverfahren", sagte Fuchs. Eine Entscheidung soll erst am 26. Juni beim nächsten Verbandstreffen gefällt werden.



Kampflos will Neumann die Regionalliga jedenfalls nicht aufgeben, nachdem es sportlich für den abgeschlagenen Tabellenletzten zur Winterpause schon düster aussah - bis die "Rettung" durch den Rückzug von Rot-Weiß Erfurt und die Corona-Krise kam. Trainer Erik Schmidt soll für die kommende Saison eine schlagkräftige Mannschaft mit vielen Talenten zusammenstellen. "Die wissen, dass man uns nicht das große Geld verdient, dafür aber regelmäßig", sagt der Präsident. Und falls der NOFV den "Schiebockern" tatsächlich die Lizenz entziehen sollte, kündigt Neumann an, alle Rechtswege auszuschöpfen.