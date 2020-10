BFV-Präsident Jürgen Neumann sagte dem MDR auf Nachfrage, dass der betroffene Spieler milde Symptome habe. Einige Kicker müssten in Quarantäne, andere nicht, da jeweils die Gesundheitsämter der Städte zuständig seien, in denen die Spieler wohnen. Neumann erklärte: "Komischerweise müssen Spieler, die unmittelbaren Kontakt hatten, da sie direkt beim Infizierten im Bus saßen, nicht in Quarantäne." Zuletzt habe der BSV am Donnerstag trainiert, als schon drei Spieler in Quarantäne waren, so Neumann. Der BFV-Präsident betonte: "Die Gesundheit geht vor." Laut Vorstandsbeschluss wird in den nächsten Tagen nicht trainiert.

BFV-Präsident Jürgen Neumann (Archiv) Bildrechte: Bischofswerdaer FV