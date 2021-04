Der Vertrag von Rietschel gilt für die Regional- und die Oberliga. Noch ist nicht klar, wo der BFV in der kommenden Saison antreten wird. In der vor dem Abbruch stehenden Regionalliga Nordost steht Bischofswerda auf dem letzten Rang. Einer Empfehlung des Spielausschusses des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) nach soll der Tabellenletzte aus der Liga absteigen, das NOFV-Präsidium will am 16. April darüber entscheiden.