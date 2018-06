Die meisten Kicker in Bischofswerda sind Studenten oder Auszubildende - vom Fitnesskaufmann – bis zum Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. In der neuen Saison sollen jede Woche vier Trainingseinheiten am Abend anstehen. Zudem bietet Trainer Schmidt zweimal wöchentlich ein Vormittagstraining an. Neumann erklärte: "Bei den Studenten läuft der Tag anders. Wir haben auch ein paar Arbeitgeber, die die Spieler freistellen." Er weiß aber auch, dass der BFV weiterhin ein Amateurverein bleiben werde.