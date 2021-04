"Es zeigt, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern unseren Blick nach vorn richten und da ist eine solche Personalie der richtige Aufruf an die Spieler, sich weiterhin an den BFV 08 zu wenden", sagte Vereinspräsident Jürgen Neumann im Interview mit "Sport im Osten".



Im Zuge des jüngst beschlossenen Abbruchs der Regionalligasaison 2020/21 muss der bis dato Tabellenletzte Bischofswerda den Gang in die Oberliga antreten. "Wir wollen das Gros unserer jungen Mannschaft zusammenhalten und sie so weit entwickeln, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren wieder am Tor der Regionalliga anklopfen können", betonte Jürgen Neumann.