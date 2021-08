"Er war ja nach dem Kopfballduell in der Luft bewusstlos geworden und knallte dann auf die Schulter. An der andere war er bereits einmal schwer verletzt. Es ist wohl diesmal nicht ganz so schlimm, dennoch wird er der Mannschaft ein bis zwei Monate fehlen“, sagte Pressesprecher René Jacobi. Bury war kurz vor der Pause des Hertha-Spieles bei einem Kopfballduell mit Christalino Atemona zusammengerasselt. Schäden am Kopf wurden bis auf eine leichte Gehirnerschütterung bei der Untersuchung im Krankenhaus nicht festgestellt.