Unglaubliche 185.000 Euro hat die BSG Chemie Leipzig in ihrer Unterstützer-Aktion "Das kann doch einen Leutzscher nicht erschüttern" in etwas mehr als zwei Wochen gesammelt. Das verkündete der Verein "mit Stolz und der ein oder anderen grün-weißen Freudenträne" am Montag auf seiner Vereins-Homepage. Insgesamt 3.217 Pakete zu unterschiedlichen Preisen haben die Anhänger des Regionalligsten in diesem Zeitraum erworben, um ihren Verein in der durch den Coronavirus verursachten Fußball-Pause und den damit einhergehenden Einnahmeverlusten zu unterstützen. Dazu kamen weitere Spenden und der "Förderverein 64 e.V." rundete schließlich mit einer Zugabe von fast 4.000 Euro auf die finale Summe auf.