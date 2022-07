Fußball | Regionalliga Auch Chemie Leipzig wehrt sich gegen NOFV-Urteil

Nachwehen des letzten Derbys gegen Lok Leipzig: 7.000 Euro Geldstrafe und ein drohendes Geisterspiel - für Chemie Leipzig so nicht akzeptabel. Der Regionalligist will gegen das Urteil des Verbandes in Berufung gehen.