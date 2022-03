Der BFC Dynamo führt nach 28 Spieltagen die Tabelle mit 64 Punkten an. Dahinter folgt der FC Carl Zeiss Jena (54 Punkte) bei einem Spiel weniger. Ärgster Verfolger dürfte aber Lok Leipzig sein. Die Blau-Gelben haben nach 25 Spielen 53 Zähler auf dem Konto. Chemie steht dagegen nach 28 Partien und 38 Punkten im gesicherten Tabellenfmittelfeld.

Im Duell bei Chemie Leipzig geht Dynamo als klarer Favorit ins Rennen. Das Team von Chefcoach Christian Benbennek hat in den letzten sechs Spielen fünf Dreier eingefahren und nur eine Niederlage (in Lichtenberg) kassiert. Die BSG ging indes in den letzten sechs Partien bei drei Niederlagen und einem Remis nur zwei Mal als Sieger vom Platz.