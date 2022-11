Erst als die Berliner die ganzen Gelegenheiten überstanden hatten, machten auch sie sich offensiv bemerkbar. Und das nicht schlecht, zweimal war es Neuzugang Euschen: Erst setzte er sich, nach einem schnellen Ballverlust in der BSG-Defensive, gegen Wendt durch, scheiterte dann aber an Schlussmann Bellot (31.). Dann legte er sich nach Pass von Pollasch den Ball vor Bellot zu weit vor (32.). Vor der Pause hatten die Leutzscher dann doch noch die Gelegenheit zur Führung: Nach einem Zweikampf von Kleihs und Eshele entschied Referee Kluge auf Strafstoß: In der Zeitlupe sah es so aus, als träfe der Berliner zuerst den Ball und erwischte den Berliner dann wohl hinten. Eine harte Entscheidung war es zumindest. Mäder blieb cool und schob die Kugel durch die Mitte ein (39.).

Chemie Leipzigs Jannik Mäder trifft gegen BFC-Keeper Kevin Sommer zum 1:0 Bildrechte: Picture Point