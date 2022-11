Die Brisanz der Partie speist sich allein schon aus der jüngsten Vergangenheit: In der vergangenen Saison gab es viel Ärger beim Aufeinandertreffen in Hohenschönhausen: Gegenstände wurden geworfen, Beleidigungen ausgesprochen. auch rassistische und antisemitische. Das 2:0 geriet schnell in den Hintergrund. Die Berliner wechselten danach die Seiten der Trainerbänke, damit sich der Fanblock nun nicht mehr unmittelbar hinter den Bänken befindet. Beim Rückspiel monierte der BFC den trockenen Zustand des Leutzscher Rasens. Nach dem 1:1 boykottierte der damalige BFC-Coach Christian Benbennek, der sich zudem beleidigt sah, die Pressekonferenz.