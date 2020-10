Fußball | Regionalliga Nordost Chemie Leipzig gegen Bischofswerda – es kann offensiv nur besser werden

Hauptinhalt

11. Spieltag

Elf Punkte trennen die BSG Chemie Leipzig und den Bischofswerdaer FV (ein Spiel weniger). Damit ist klar, dass die Elf von BSG-Trainer Miroslav Jagatic am Samstag (24.10.2020, 13:30 Uhr) als Favorit in die Partie geht. In direkten Duellen gab es zuletzt allerdings keine deutlichen Unterschiede.