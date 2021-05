Sein Auftritt im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den FSV Zwickau (0:1) war der letzte im Trikot der BSG Chemie Leipzig. Wie die Leutzscher am Mittwoch (5. Mai) bekanntgaben, wird Burim Halili die Grün-Weißen verlassen und wechselt in der kommenden Regionalliga-Saison ins "Paradies" zu Ligakonkurrent FC Carl Zeiss Jena.

In der Pressemitteilung erläuterte Halili seine Entscheidung: "Ich habe mich dazu entschieden, den Verein schweren Herzens zu verlassen und nach Jena zu wechseln. Der Grund ist, dass ich dort unter Profibedingungen arbeiten und mich weiterentwickeln kann und somit meinem Ziel, ins Profigeschäft zu kommen, näher komme." Dennoch sei er "Chemie unendlich dankbar für anderthalb schöne Jahre", in denen er nach einer "erfolglosen Zeit in Erfurt wieder zu alter Stärke gefunden und weiterentwickelt habe".