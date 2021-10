In den vergangenen beiden Jahren lief der gebürtige Rathenower für den Halleschen FC auf, wo er zu Beginn der 2010er Jahre bereits seine ersten Profischritte absolviert hatte. Anschließend sammelte Mast beim Karlsruher SC und Arminia Bielefeld Zweitliga-Erfahrung (22 Spiele), ehe es ihn über den Chemnitzer FC und die Würzburger Kickers wieder zurück an die Saale verschlug. In insgesamt 179 Drittliga-Einsätzen gelangen ihm 22 Tore und 21 Vorlagen.



Die Grün-Weißen warten in der Regionalliga Nordost seit sechs Spielen auf einen Sieg und sind dadurch in die zweite Hälfte des Tableaus abgerutscht. In bis dato 13 Partien trafen die Leutzscher erst 14 mal ins gegnerische Netz. Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Miroslav Jagatic bei Tabellennachbar Tennis Borussia Berlin.