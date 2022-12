Erfurt kommt mit jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck zur BSG. Der Aufsteiger hat in dieser Saison mehrfach für Furore gesorgt. Seit acht Spielen sind die Thüringer ungeschlagen. Vor dem aktuellen Spieltag grüßte RWE mit 31 Zählern von der Tabellenspitze, die am Samstag zumindest vorübergehend von Energie Cottbus (1:0 gegen Babelsberg) übernommen wurde. Mit einem Sieg könnten die Rot-Weißen am Sonntag wieder an den Lausitzern vorbeiziehen. Allerdings wird der Auftritt bei Chemie alles andere als ein Spaziergang, denn die Leipziger haben bislang ebenfalls eine überzeugende Leistung in dieser Spielzeit gezeigt. Mit 27 Zählern und einem Spiel weniger (Partie bei Germania Halberstadt wurde am vergangenen Sonntag abgesagt) trennen beide Kontrahenten bisher vier Punkte. Hätte Chemie in Halberstadt einen Auswärtssieg eingefahren, wäre es sogar nur ein Zähler. Für Spannung dürfte also gesorgt sein.