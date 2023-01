Am Mittwoch rollt für die Regionalligisten BSG Chemie Leipzig und den FC Rot-Weiß Erfurt endlich wieder der Ball. Nachdem beide Teams am vergangenen Wochenende von Spielabsagen betroffen waren, ist die Vorfreude auf den Flutlicht-Knaller (Anstoß 19 Uhr – Livestream auf sport-im-osten.de und in der „SpiO“-App) riesengroß. "Es herrscht große Vorfreude, endlich geht es wieder um Punkte. Und dann so ein Top-Spiel, mit Flutlicht und vor ausverkauftem Haus", frohlockt RWE-Coach Fabian Gerber im Gespräch mit "Sport im Osten".