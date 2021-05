Brügmann ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf den beiden Außenpositionen und auch der "Sechs" spielen. "Seine technischen Fähigkeiten sowie sein Spielverständnis sind unbestritten seine Stärken. Er ist aber auch ein Spieler, der keinen Zweikampf scheut", freut sich der Sportliche Leiter, Andy Müller-Papra, auf den Neuzugang. Über die Beweggründe, die für einen Wechsel nach Leipzig sprechen, sagt Brügmann: "Die Kurve zeigt in eine sehr positive Richtung. Darum empfand ich jetzt als den richtigen Zeitpunkt mich dem Club anzuschließen und das ganze weiter sportlich voranzutreiben". Mit Platz drei habe man in der abgelaufenen Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenn man diese Leistung bestätigen könne, wäre das sensationell, so Brügmann.