Mateo Andacic, hier im Trikot der Offenbacher Kickers. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Juergen Kessler

Die BSG Chemie Leipzig ist doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat kurz vor Toreschluss (1. September) Mateo Andacic verpflichtet. Der 24-jährige kommt von Regionalliga-Südwest-Vertreter Kickers Offenbach und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis Sommer 2023.

"Bei Chemie Leipzig genau richtig"

Die neue Nummer "6" bei der Betriebssportgemeinschaft kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. In einer Pressemitteilung der Leutzscher wendete sich der 1,89-Meter-Mann an die Fans: "Liebe BSG-Chemie-Familie, ich freue mich sehr, dass ich künftig für so einen Verein mit zahlreichen Fans auflaufen darf. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen geben mir das Gefühl, bei Chemie Leipzig genau richtig zu sein. Auf eine erfolgreiche Zeit."

Uwe Thomas, Mitglied der Sportlichen Leitung, sagte: "Kurz vor Transferschluss konnten wir mit Mateo unsere Defensive nochmals verstärken. Er ist ein junger Spieler, der bereits Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte. Mateo ist flexibel einsetzbar und besitzt gute technische Fähigkeiten."

Andacic war auch bei Wacker Nordhausen aktiv

Mateo Andacic begann seine Fußballlaufbahn im Nachwuchs der Offenbacher Kickers, ehe er zwischen 2011 und 2018 für den FSV Frankfurt spielte. Hier sammelte er seine ersten 32 Einsätze in der Regionalliga Südwest und konnte auch drei Treffer erzielen. Am letzten Spieltag der Saison 2016/17 kam er mit dem FSV zu einem Einsatz in der 3. Liga.

Von 2018 bis 2020 spielte er gut zwei Jahre bei Wacker Nordhausen und sammelte 21 Einsätze in der Regionalliga Nordost – gegen Chemie stand er dabei aber nicht auf dem Rasen. Nach einem Jahr bei NK Rudes mit 20 Liga- und 2 Pokaleinsätzen in Kroatiens zweiter Liga schloss er sich im vergangenen Sommer wieder den Kickers Offenbach an.