Ein Pokalspiel von Chemie Leipzig gegen den FSV Zwickau Anfang Mai, ansonsten neun Monate Zwangspause wegen Corona. Ihre Mannschaft hat aber den Wettkampfmodus nicht verlernt…

Miroslav Jagatic: "Es ist immer wieder anstrengend, in den Wettkampfmodus zu finden. Diese ständige 'On-Off' ist nicht leicht. Das haben die Jungs aber gut bewältig – und das ist die große Kunst. Daran sind wir gerade intensiv am Arbeiten."

Chemie ist also wieder heiß für kommende Aufgaben…

"Die ganze Mannschaft hat Lust, weil man hofft, wieder in einen normalen Rhythmus reinzukommen. Die Erwartung ist groß, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Und das endlich wieder mit unseren vielen Fans im Rücken. Ich hoffe, dass die Stadien in der kommenden Spielzeit voll werden."

Sie sehen optimistisch in die Zukunft, oder täuscht das?

"Wie weit das von der Politik abgesegnet wird, da frage ich nicht noch einmal nach. Das habe ich mir abgeschminkt, weil man einfach nur noch mürbe wird. In der Vergangenheit kam von Woche zu Woche eine Veränderung. Da wirst Du als Trainer bekloppt. Ich muss mich auf Fußball konzentrieren. Die Vereine haben schon alles so gemacht, wie es die Politik wollte, und super Hygienekonzepte erstellt. So wie es sein soll. Hoffen wir also, dass endlich wieder Normalität einkehrt. Dennoch, man darf auch weiterhin die Sachen rund um die Pandemie nicht unterschätzen. Wie weit jedoch der Hunger der Chemie-Fans nach Fußball ist, sieht man am enormen Absatz der Dauerkarten."

Herr Jagatic, Sie sprechen es an. Chemie hat mit über 1.700 verkauften Dauerkarten (Stand 11. Juli 2021) den vereinsinternen Absatz-Rekord geknackt. Ein starkes Signal…

"Ich glaube, so ein Ergebnis können nur wenige Drittligisten aufweisen. Da sieht man, was wir in Leutzsch für eine Fanbase haben, was hier für ein Feuerwerk abgebrannt wird. Auch für die mobile Flutlichtanlage wurden schon wieder über 10.000 Euro gespendet, fantastisch. Ob Höhen oder Tiefen, gemeinsam kommen wir immer durch."

Wie schätzen Sie die bisherige Saisonvorbereitung ein? Sind Sie zufrieden, woran muss noch gefeilt werden?

"Wir haben sehr viele Testspiele absolviert. Beispielsweise haben wir gegen Greuther Fürth II beim 2:0 ein richtig geiles Spiel gemacht. Tags darauf gegen Hildesheim (0:1) musste ich die Mannschaft splitten, damit jeder seine Spielminuten bekommt. Wegen Verletzungen mussten manche Spieler doppelt ran, und die bekamen natürlich schwere Beine. Trotzdem hat sich das Team gut verkauft. Wir unternehmen sehr viel, damit wir für die komplette Saison gerüstet sind. In den Tests gegen Grimma (3:0) und Fulda-Lehnertz (0:0) arbeiteten wir an der Feinabstimmung. In der letzten Woche wird das Training so weit heruntergefahren, dass wir zum Auftakt gegen den FC Eilenburg fit sind."

Wichtige Spieler haben Leutzsch verlassen. Wie haben Sie das verschmerzt?

"Burim Halili in der Verteidigung ist natürlich ein großer Verlust. Auch Florian Schmidt, der viele gute Momente hatte, wo er den Kahn mit aus dem Dreck gezogen hat. Er bleibt aber dem Verein in einer anderen Funktion erhalten. Morgan Fassbender hätte uns sportlich immer weiter nach vorn gebracht. Er ist menschlich ein Supertyp. Als plötzlich die Möglichkeit bestand, dass er bleibt, hatten wir aber schon Ersatz gefunden. Deshalb der Wechsel zum Drittligisten Meppen. Tomas Petracek war von einigen Verletzungen gehandicapt – trotzdem hat er sein Soll dazu beigetragen.

Vergangene Saison: Björn Nikolajewski wird von den Kollegen gefeiert. Bei Björn Nikolajewski habe ich schon gespürt, dass er seinen Weg gehen wird. Wir haben bestimmt 15 Mal miteinander telefoniert und uns mehrmals persönlich getroffen, trotzdem hat er das Angebot aus den USA angenommen. Das hat mir sehr weh getan, die Tür für ihn ist jedoch immer offen.



Alle Spieler, die uns diese Saison verlassen haben, auch Pascal Pannier, Denny Krahl und Keeper Julien Latendresse-Levesque, der viele Verdienste für den Verein hat, bleiben in bester Erinnerung. Wenn einer denkt, dass Spieler nur Figuren sind in einem Spiel und keine Gefühle haben, dann ist man falsch gewickelt."

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuzugängen? Es ist auch wieder ein Spieler vom Ortsrivalen Lok Leipzig dabei…