Miroslav Jagatic trainiert die 1. Männermannschaft der BSG Chemie eit Januar 2019. Damals übernahm er die Mannschaft auf dem 2. Platz der Oberliga Nordost und führte sie zurück in die Regionalliga. Als Aufsteiger beendete Chemie unter seiner Ägide die abgebrochene Saison 2019/20 auf einem sicheren 12. Platz. In der noch laufenden Saison 2020/21 steht die Mannschaft auf einem starken 3. Platz. In den 54 Spielen unter Jagatic erreichte Chemie 23 Siege, 18 Unentschieden und 13 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 83:51. Der in Soltau (Niedersachsen) geborene Jagatic arbeitete zuvor unter anderem in Altglienicke und bei Tasmania Berlin. Mit dem Schritt zur BSG hat er seine Trainerkarriere richtig zum Laufen gebracht.