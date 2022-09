Nach gewaltsamen Ausschreitungen beim Regionalliga-Derby zwischen der BSG Chemie und Lok Leipzig fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei nach tatverdächtigen Fans. Ihnen wird besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte.

Zudem erklärte die Polizei, dass am Mittwoch Hausdurchsuchungen bei Anhängern der BSG Chemie stattgefunden haben. Dies wurde dem MDR auch über Fankreise bestätigt. Bei der Polizei-Aktion wurden insgesamt 21 Wohnungen, eine Garage sowie ein Geschäftsraum in Leipzig und Umgebung durchsucht. Dabei hat die Polizei im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen erkennungsdienstliche Maßnahmen bei 14 Beschuldigten durchgeführt, 13 davon mussten auf richterliche Anordnung ihre DNA-Muster per Mundhöhlenabstrich abgeben.