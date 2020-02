Wunderlich verhindert BSG-Führung auf der Linie

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Hausherren aus Fürstenwalde zunehmend die Kontrolle über die Partie und versuchten immer wieder über den schnellen Rechtsaußen Gian-Luca Schulz für Gefahr zu sorgen. Den Offensivaktionen der Union fehlte allerdings stets die letzte Präzision, so dass meist nur wenig Gefahr aufkam. Die Gäste konnten unterdessen nach 16 Minuten ihr erstes und im ersten Durchgang einziges offensives Ausrufezeichen setzen.

Das Team von Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig) hatte die Führung im ersten Durchgang auf dem Fuß. Gegner-Keeper Wunderlich hatte aber etwas dagegen. Bildrechte: imago images/Karina Hessland Hier steckte Daniel Heinze einen Ball aus dem Halbfeld auf den goldrichtig gestarteten Florian Schmidt durch, der anschließend völlig frei vor Schlussmann David Richter auftauchte und diesen in der Folge per Lupfer überwand. Defensivmann Ingo Wunderlich klärte den Ball in letzter Sekunde von der Linie. Die beste Chance auf Seiten der Fürstenwälder verursachte Mateusz Ciapa, als dieser nach 38 Minuten ein Ball aus 23 Metern per Dropkick nahm und BSG-Keeper Benjamin Bellot zu einer Heldentat zwang. Mit einem durchaus gerechten Spielstand von 0:0 gingen beide Teams wenig später in die Halbzeitpause.

Keine Mannschaft kann sich durchsetzen

Nach der Halbzeit nahm die Partie dann ordentlich an Fahrt auf, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach 65 Minuten kamen die Fürstenwälder dann zu ihrer besten Chance. Nach einer Unachtsamkeit von Burim Halili am eigenen Strafraum schnappte sich Kemal Atici die Kugel und schloss aus 15 Metern halbrechter Position ab. Der Ball verfehlte sein Ziel nur knapp und landete kurz darauf am 16er bei Joshua Putze. Der zog mit voller Wucht ab und zwang Schlussmann Bellot zu seiner nächsten Glanzparade. Nach einer Ecke in der 71. Spielminute stieg BSG-Verteidiger Halili dann im Strafraum hoch und brachte den Ball per Kopf im Tor der Union unter. Die Freude bei der BSG währte allerdings nur kurz, da der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Bis zum Ende der Partie gelang es schließlich keiner der beiden Mannschaften mehr die Partie für sich zu entscheiden. Letzten Endes trennen sich beide Mannschaften mit einer gerechten Punkteteilung.

Das sagten die Trainer

Miroslav Jagatic (Leipzig): "Heute sind wir glücklich einen Punkt mitzunehmen. Wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe werden wird. Fürstenwalde hat sich seit ein paar Jahren in der Regionalliga etabliert. Sie sind physisch sehr stark, nehmen jeden zweikampf an und werfen alles in die Wagschale. Gerade bei Standards werden sie sehr gefährlich. Wir haben heute eine Leistung gezeigt, auf der man aufbauen kann. Wir haben nicht nur gekämpft, sondern auch Passagen gehabt, in denen wir den Ball gut haben laufen lassen. Mit ein bisschen Glück kannst du hier sogar ein Tor machen. Mit ein bisschen Pech kriegst du aber auch eins. Im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden. Uns bringt das logischerweise mehr als Fürstenwalde. Die wollten die drei Punkte zu Hause holen, umso glücklicher sind wir, dass wir einen Punkt mit nach Leipzig nehmen können."