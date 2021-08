"Wir haben Tacheles geredet – wie in einer guten Familie. Das war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung", sagte BSG-Chefcoach Jagatic nach dem 2:1-Sieg beim ZFC Meuselwitz in das "Sport im Osten"-Mikrofon. Die Leutzscher, die in der vergangenen Abbruchsaison Rang drei belegt hatten (24 Punkte, 25:12 Tore), jubelten mit den lautstarken mitgereisten Fans über den ersten Dreier nach den zuvor verpatzten Auftritten in Eilenburg und gegen Germania Halberstadt.