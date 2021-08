Die Leutzscher erwarten am Samstag (14 Uhr, live im Sport-im-Osten-Stream und in der SpiO-App) im Alfred-Kunze-Sportpark einen noch recht unbekannten Gegner. In der zweigestaffelten NOFV-Oberliga gingen sich die Klubs aus dem Weg. Der SV Tasmania hat bisher vier verschiedene Torschützen (Serhat Polat, Daniel Kaiser, Martin Kaschka und Nigel Bier) und kann mit der Englischen Woche äußerst zufrieden sein. Nach einem 2:0-Heimsieg gegen Babelsberg punktete Tasmania bei Lichtenberg 47 (1:1) und gegen Hertha BSC II (1:1).