Der Mann für die linke Außenbahn kam 2017 von der TSG Neustrelitz ins Leutzscher Holz und ist seitdem eine sichere Bank in der ersten Mannschaft. In den vier Jahren kam er zu 67 Pflichtspieleinsätzen und erzielte fünf Treffer, darunter einen ganz spektakulären. Beim 2:1-Sieg der Betriebssportgemeinschaft gegen Jahn Regensburg in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/19 gelang Wendt der 1:1-Ausgleich. Kai Druschky schoss dann bekanntlich die Grün-Weißen in der 91. Minute in den siebten Himmel und eine Runde weiter.