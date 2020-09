Es regnete in Strömen, der Boden war tief: Den Teams stand ein Kraftakt bevor. Die Chemiker versteckten sich keineswegs, sondern spielten mutig nach vorn. Sie pressten früh und stellten die Räume gut zu. In der zwölften Minute kamen die Leutzscher dann zu ihrer ersten guten Möglichkeit, doch Petracek bekam im Fallen nicht den großen Druck dahinter, Sprint konnte aufnehmen.



Nach einer halben Stunde war es Surek, der die Chance zur Chemie-Führung vergab, er traf das Spielgerät nicht richtig. Zwei Minuten später durften dann die Berliner jubeln. Nach einem Freistoß stand schließlich Kapp an der richtigen Stelle und bugsiert die Kugel zur glücklichen Viktoria-Führung in die Maschen. Chemie-Trainer Jagatic zeigte es an, da war doch zuvor Hand im Spiel. Aber das Tor zählte. So ging es in die Pause.