Nach den Verpflichtungen von Lorenz Hollenbach und Maxime Langner hat die BSG Chemie Leipzig am Mittwoch (21. Mai) den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost bekanntgegeben. Der 21-Jährige, der in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit für den Chemnitzer FC auflief, unterschrieb in Leutzsch einen Einjahresvertrag.