David Bergner aus der sportlichen Leitung der BSG beschreibt Griebsch in einer Vereinsmitteilung als einen "der meistunterschätzten Spieler der Regionalliga Nordost". Er sei universell einsetzbar und habe trotz seines jungen Alters schon viele Regionalliga-Spiele auf dem Buckel. Chemie-Trainer Adrian Alipour lobt die Fähigkeiten des 21-Jährigen im Pressing und bei Flanken.

Und Griebsch selbst ist voller Vorfreude auf die Zeit in Leutzsch. Chemie sei ein "unglaublicher Verein mit einer unfassbaren Fanszene", sagt er. "Leipzig ist meine Heimat, hier wohnen meine Familie und meine Freundin. Ich habe unfassbar Bock, nächste Saison hier für Chemie zu spielen."

Griebsch, der gebürtig aus Gera kommt, wurde in der Jugend des Halleschen FC ausgebildet und kam bei den Profis auch zu zwei Drittliga-Einsätzen. Vor seinem Wechsel nach Greifswald spielte er in der Regionalliga-Südwest für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und die TSG Balingen. Er lief bisher 48 mal in den Südwest- und Nordoststaffeln der Regionalliga auf.