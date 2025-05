Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat sich die Dienste von Defensivspezialist Rudolf Sanin gesichert. Wie die Leutzscher am Freitag (23. Mai 2025) bekannt gab, kommt der 25-Jährige vom Greifswalder FC und unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag.

Sanin kommt mit der Empfehlung von 91 Regionalliga-Spielen für Greifswald und Bischofswerda nach Leipzig. In der zurückliegenden Saison kam der Abwehr- und Mittelfeldspieler auf 20 Einsätze, wobei er erst gegen Ende der Saison zur Stammkraft wurde. Vor seiner vierjährigen Zeit in Greifswald spielte Sanin in Bischofswerda und im Nachwuchs von Dynamo Dresden.