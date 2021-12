Die Gäste treten mit argen personellen Problemen an. Neben Kilian Senkbeil (war positiv getestet) wird in der Abwehr definitiv Felix Müller fehlen. Der 24-Jährige hatte sich beim 0:2 gegen die kleine Hertha eine schmerzhafte Verletzung am Becken zugezogen und konnte diese Woche nicht trainieren. Er habe noch große Schmerzen und ein Einsatz sei "aussichtslos", so Trainer David Bergner. Damit muss das 36-jährige Meuselwitzer Urgestein René Weinert erneut auf der rechten Abwehrseite ran, vermutlich wird Fabian Stenzel zudem in die Verteidigung rücken. Oder Nils Miatke wird rechtzeitig fit, allerdings hatte der seit dem 21. August nur zwei ganze Spiele absolviert.

Meuselwitz kommt ohne Abwehrchef Felix Müller. Bildrechte: imago images/opokupix