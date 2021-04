Sieben Spiele haben Dedidis und Steinherr in der abgebrochenen Spielzeit für den FCC bestritten. Und das Trainerteam um Dirk Kunert überzeugt. Der 21-jährige Mittelstürmer Dedidis erhält einen Vertrag bis 2022 mit der Option auf eine weitere Saison. "In der vergangenen Saison, in der er häufiger mit Blessuren zu kämpfen hatte, konnte er trotzdem in den wenigen und kurzen Einsatzzeiten seinen Torriecher zeigen", ist Kunert überzeugt.