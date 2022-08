"Wir sind keine Gurkentruppe", sagte Linksverteidiger René Lange nach dem Wolfsburg-Spiel. Aber trotzdem musste der Etat verkleinert werden. Wie kommen Sie als Trainer mit dem Sparprogramm des Vereins zurecht?

"Wir wussten, was auf uns zukommt – und dementsprechend haben wir die Kaderplanung vorangetrieben und natürlich gerade bei einem kleinen Kader darauf geachtet, dass wir Spieler haben, die flexibel sind, die auf mehreren Positionen spielen können. Es bleibt nicht aus, dass der ein oder andere Spieler ausfällt und ein anderer Spieler mal auf einer ungewohnten Position spielen muss oder wir vom System etwas abweichen. Aber das ist nicht schlimm, darauf haben wir uns eingestellt.

13 neue, vor allem junge Spieler, auch aus dem eigenen Nachwuchs, sind dazugekommen. Die brauchen womöglich Zeit. Haben Sie, hat der Verein denn die Zeit?

(schmunzelt) "Das ist eine berechtigte Frage. Der Verein möchte den Weg gehen mit diesem Übergangsjahr. Wir haben vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Natürlich brauchen die Jungs Zeit, die brauchen Vertrauen, das bekommen sie von mir. Und das erhoffe ich mir natürlich auch vom Umfeld. Rückschläge und Erfahrungen gehören dazu. Am Beispiel von Alexander Prokopenko (Im Sommer zum SC Freiburg II in die 3. Liga gewechselt, Anm.) kann man sehen, was möglich ist. Das ist der Weg, den der Verein gehen möchte, den tragen wir natürlich mit."

Die Leistungsträger René Lange (li.) und Bastian Strietzel sind dem FCC treu geblieben. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Sie haben das "Übergangsjahr" angesprochen. Was genau bedeutet das mit Blick auf die Platzierung in der Tabelle?

"Darauf will ich mich nicht festlegen. Der Verein hat das gesagt aufgrund der Sparmaßnahmen, aufgrund des Umbruchs im Kader, aufgrund der vielen jungen Spieler im Kader. Aber wir wollen natürlich trotzdem in jedem Spiel das Maximum rausholen. Die Jungs sind gierig. Und dann müssen wir einfach gucken, was übrig bleibt. Wenn wir in jedem Spiel an das Maximum kommen, sind wir absolut konkurrenzfähig. Wir wollen gut in die Liga reinkommen, das will jeder, und dann ist alles möglich."

Das Ernst-Abbe-Sportfeld ist noch Baustelle, aber war am letzten Samstag dennoch schon Atmosphäre des neuen Stadions zu spüren?

"Absolut, man hat das gemerkt – es war eine tolle Stimmung, die Fans waren phantastisch, das hat einfach Spaß gemacht. Die Jungs haben gemerkt, was das ausmacht. Das muss für uns auch einfach eine Waffe sein. Zuhause in dem Stadion, das ist einschüchternd für die anderen Mannschaften. Für uns muss es zum Vorteil sein mit den Fans im Rücken. Es macht einfach Laune, wenn man sieht, was da entsteht. Auch dafür lohnt es sich, jeden Tag Gas zu geben und zu arbeiten, um am Wochenende dafür belohnt zu werden und in dem Stadion auflaufen zu dürfen."

Das Stadion ist für den Profifußball gedacht: Macht das auch Druck?

"Der Stadionbau ging ja auch nicht von heute auf morgen – und genauso ist es auch mit einer jungen Mannschaft, die natürlich entwicklungsfähig ist, die Potenzial hat, aber die auch Zeit braucht. Und die Zeit werden sie bekommen. Natürlich ist der Druck immer da, den machen sich die Jungs auch selber. Aber wir werden den Druck von der Mannschaft nehmen, weil es nicht nötig ist, sich in eine Rolle reinzudrücken, in der wir dieses Jahr einfach nicht sind. Wir wollen unser Ding machen und damit fahren wir ganz gut."

Am Samstag gastiert Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin zum Liga-Auftakt in Jena, eine kleine Wundertüte vielleicht. Was erwarten Sie?

"Wir haben sie jetzt zweimal gesehen. Gegen Bochum sind sie früh in Rückstand geraten, aber haben frech gespielt. Ich kenne den ein oder anderen Nachwuchsspieler, auch den Trainer, der letztes Jahr noch in der U19 war. Es ist ein Absteiger, der auch einen großen Umbruch hatte und natürlich erstmal gucken muss, in der Liga wieder anzukommen. Aber wir müssen gewarnt sein, es ist eine gute Mannschaft mit individuell guten Spielern."

Andreas Patz im Gespräch mit Co-Trainer René Klingbeil. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

In der vergangenen Saison gewann der FC Carl Zeiss erst am 5. Spieltag erstmals. Warum wird es diesmal besser laufen?

"Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt, wir haben Bock darauf, es ist ein Heimspiel. Aller guten Dinge sind drei, die letzten beiden Male ging es schief, diesmal geht's gut."

Gegen Wolfsburg standen fünf Neuzugänge in der Startelf – sieht der Plan gegen Viktoria ähnlich aus?

"Ich will mich da gar nicht festlegen oder mir irgendwas entlocken lassen. Wir werden jetzt einfach schauen, wie die Jungs heute das Abschlusstraining bestreiten und dann schauen wir, wer morgen auf dem Platz steht."

Februar 2018: Jan Löhmannsröben (re.) im Duell mit Theodor Bergmann (li.). Carl Zeiss Jena gewinnt das bis dato letzten Thüringenderby – damals noch in der 3. Liga – mit 1:0. In dieser Saison ist es wieder soweit. Bildrechte: imago/Jacob Schröter

Es ist die dritte Regionalliga-Saison des FC Carl Zeiss nach dem Abstieg. Wie stark schätzen Sie die Liga in diesem Jahr ein?

"Von oben ist Viktoria runtergekommen, der BFC ist nicht hochgegangen, es ist ein sehr, sehr enges Feld. Es wird keine leichten Spiele geben. Ich denke, es wird sich oben keiner so richtig absetzen und unten wird es auch sehr, sehr eng werden. Das wird sehr spannend. Die Regionalliga – das muss man echt sagen – hat dieses Jahr eine sehr, sehr hohe Qualität."

Aus der Oberliga ist Rot-Weiß Erfurt zurück. Am 6. Spieltag steht das Thüringenderby an. Ihr Highlight?