Alle Spieler des Kaders waren an Bord. Darunter auch die Neuzugänge Fynn Kleeschätzky (Abwehr), Elias Löder, Joel Richter und Joshua Endres (alle Offensive) sowie die aufgerückten Spieler des eigenen Nachwuchses - Benjamin Zank, Josien Nathaniel und Justin Smyla. Ebenfalls dabei ist Ogulcan Tezel, der in der vergangenen Saison mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte. Der Vertrag des Türken war zwar im Sommer ausgelaufen, doch er erhält nun eine zweite Chance, sich im Training zu präsentieren.

Bereits in der ersten Woche der Vorbereitung stehen zwei Testspiele an. Demnach geht es am Freitag zum SC 1903 Weimar (Anpfiff 19:03 Uhr) und am Samstag zum SV 08 Rothenstein (15 Uhr).