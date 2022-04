Der FCC peilt in seinem Zukunftskonzept einen Platz unter den Top 50 im deutschen Fußball an. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Verein mit einem ausgeglichenen Haushalt arbeiten. Bislang hatte der belgische Investor Roland Duchatelet den Verein finanziell am Leben erhalten. "Dies wird er zukünftig nicht mehr leisten. Das fordert uns heraus, ist aber auch eine Chance, um wieder mehr auf eigenen Füßen zu stehen und sich neu auszurichten", wird Vereinspräsident Klaus Berka in der Mitteilung zitiert. Nach dem Klassenverbleib im Mai 2019: v.l.n.r. Investor Roland Duchatelet, Geschäftsführer Chris Förster und Präsident Klaus Berka Bildrechte: imago images / Karina Hessland

2022/23 als Übergangssaison

Bereits in der vergangenen Woche wurden auf der Gesellschafterversammlung die Weichen gestellt. So soll die kommende Spielzeit zunächst eine Übergangssaison sein, wobei mit einem Defizit im mittleren sechsstelligen Bereich geplant wird, erklärt FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Abgedeckt werde dieses Defizit durch die Einzahlung von JENARENA in die Kapitalrücklage der Spielbetriebs GmbH.

Steigerung der Einnahmen

Die beschlossenen Maßnahmen umfassen vor allem die Steigerung der Einnahmen. So wird die EAS Betriebsgesellschaft ab dem 1. Juli die Vermarktung übernehmen, wobei dadurch 30 Prozent mehr an Erlösen eingenommen werden sollen. Ebenfalls geplant ist, dass die Mitgliederanzahl auf 5.000 anwächst und mehr Geld über die Fan-Artikel eingenommen werden soll. Auch die Ticketpreise werden angepasst, was z.B. die Rabattstruktur der Dauerkarten betrifft.

Kosten reduzieren: Kader verkleinern - Aus für 2. Mannschaft