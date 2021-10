Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat Trainer Dirk Kunert überraschend entlassen. Der 53-jährige Berliner, der seit Sommer 2020 Cheftrainer im Paradies war, wurde am Montag (11.10.2021) von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte Carl Zeiss in einer Pressemitteilung mit. Für Kunert wird ab dem Dienstag Andreas Patz (37), bisheriger Trainer der A-Junioren, das Training der Jenaer Regionalliga-Mannschaft leiten.

Der Entlassene äußerte sich im Gespräch mit "Sport im Osten" zur überraschenden Entlassung: "Ich habe es heute erfahren, bin total überrascht und enttäuscht. Diese Entscheidung ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben zehn Mal in Folge nicht verloren. Es lief und am Freitag stand das Topspiel gegen den BFC Dynamo an. Es ist nicht nachvollziehbar." Kunert verabschiedete sich 13 Uhr von der Mannschaft. "Ich habe ihnen alles Gute gewünscht."