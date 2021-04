Carl Zeiss Jena kämpft weiter gegen die aus seiner Sicht unrechtmäßigen Strafzahlungen für Pyrovergehen der eigenen Anhänger. Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt einen Antrag der Jenaer im letzten Jahr abgewiesen hatte, hatte der Verein Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht. Diese wird nun am 1. Juli in einem mündlichen Verfahren verhandelt.

Das verbucht FCC-Geschäftsführer Chris Förster als Erfolg. Seine Interpretation ist, dass der BGH die vorherigen Richtersprüche in Zweifel gezogen werden. "Wenn dort alles klar gewesen wäre, hätte der BGH den Antrag schriftlich abweisen können. Das hat er aber nicht getan. Man hat also Redebedarf", so Förster.

"Wenn die Entscheidung vom BGH so getroffen werden sollte, wie wir sie anstreben, hätte sie weitreichende Folgen im zukünftigen Vorgehen bei der Bestrafung von Pyrovergehen", glaubt Förster. Für den Verein gehe es nicht in erster Linie um das Erstatten von Strafzahlungen, sondern um Rechtssicherheit bei solchen Vergehen, betonte Förster.

Der Thüringer Regionalligist war im Jahr 2018 - damals spielte Jena noch in der 3. Liga - wegen mehreren Vorfällen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Strafe von 24.900 Euro verurteilt worden. Nach weiteren Vorfällen beläuft sich die Summe inzwischen auf knapp 100.000 Euro, bestätigt Förster. Der Verein habe diese Strafen gezahlt, will sie aber vom DFB zurückfordern.

Diese aber wollten die FCC-Verantwortlichen nicht zahlen. Ihre Argumentation ist: Der Verein habe alles versucht, dass keine Pyrotechnik ins Stadion komme. Die Übeltäter aber finden trotzdem Möglichkeiten, die der Verein nicht verhindern kann. "Insofern trifft uns keine Schuld. Und dann kann man auch nicht bestraft werden", erklärte Förster mehrfach. Dabei erkennt Förster an, dass ein Verein für einen durch seine Fans verursachten Schaden haften müsse, so wie es auch der Internationale Gerichtshof CAS mehrfach bestätigt hat. Beim Einsatz von Pyrotechnik aber entstehe kein Schaden. "Es gibt also keinen Grund für etwas zu haften", so Förster: "Da passt etwas nicht zusammen."