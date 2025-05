Der 25-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen gebeutelt. Dennoch überzeugte er in der abgelaufenen Regionalligasaison mit vier Treffern und sechs Vorlagen in 14 Einsätzen. Noch viel besser lief es in der Vorsaison, als Löder mit 25 Toren in der Regionalliga Nordost seine Klasse unter Beweis stellte.