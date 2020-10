Jena hat zudem beste Erinnerungen an die Lausitzer: Am 06.04.2019 - dem bisher letzten Duell - stand Jena vorm Anpfiff der Drittliga-Partie sechs Zähler hinter Energie Cottbus. Mit einem 2:1 im Ernst-Abbe-Sportfeld begann eine Aufholjagd der Kwasniok-Schützlinge, die zum Saisonende dafür sorgte, dass die Thüringer mit 46 Punkten den Klassenerhalt feierten und die Cottbuser mit einem zu wenig erzielten Tor in Braunschweig in ein Tal der Tränen und zurück in die Regionalliga stürzten.