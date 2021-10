Fußball | Regionalliga Serie des FC Carl Zeiss Jena gegen Cottbus auf dem Prüfstand

Hauptinhalt

Nachholspiel 4. Spieltag

In der Regionalliga Nordost reitet der FC Carl Zeiss Jena momentan auf einer Erfolgswelle. Mit zuletzt zwölf Spielen in Folge ohne Niederlage lauern die Thüringer hinter den Favoriten aus der Hauptstadt. Nun misst sich der FCC am Mittwoch (ab 19 Uhr, live im SpiO-Stream) mit dem jüngst strauchelnden FC Energie Cottbus.