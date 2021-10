Die "Blau-Gelb-Weißen" waren im ersten Durchgang das klar bessere Team. Vor allem der emsige Fabian Eisele kam zu aussichtsreicheren Torchancen, bezwang den in die Startelf zurückgekehrten Cottbuser Keeper Toni Stahl aber nicht. Die Führung lag in der Luft, aber auch nach einem Pfostenknaller durch Eisele blieb es beim 0:0.

Die Cottbuser sorgten nur für etwa 15 Minuten für ein Hin und Her auf dem Platz. In dieser munteren Phase scheiterte Malcolm Badu aus Nahdistanz an FCC-Schlussmann Tom Müller. Der ehemalige Jenaer Niclas Erlbeck tankte sich nach einem Pass von Erik Engelhardt durch das Zentrum durch, kam aber ebenfalls nicht an Müller vorbei.