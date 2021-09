Das für Mittwoch, 22. September 2021, angesetzte Nachholspiel in der Regionalliga Nordost zwischen Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus ist erneut abgesagt worden. Was sich bereits am Mittwoch (15.09.2021) angekündigt hatte, ist am Donnerstag (16.09.2021) vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) bestätigt worden. Als Grund nannte der Verband "Quarantänemaßnahmen beim FC Energie Cottbus". Der Verein hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.