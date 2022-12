Nach dem Wechsel packte Jena nicht mehr das ganze Offensivpaket wie in Hälfte eins aus. In der 70. Minute hätte dann aber doch das 3:0 fallen müssen. Krauß kam über links, seine Eingabe verpassten Max Grimm und Verkamp, am Ende schoss Muiomo rechts daneben.

Die Jenaer hatten weiterhin alles im Griff, schluderten aber bei den Chancen und hätten sich fast doch noch das 1:2 eingefangen. Und das war ein wildes Ding von Lok (82.). Erst schoss der ehemalige Jenaer Eric Voufack einen Freistoß in die Mauer, der Abpraller landete dann am Pfosten. Schließlich konnte Farid Abderrahmane den zurückspringenden Ball nicht im leeren Tor unterbringen. Kurz vor Ultimo hätte der fällige dritte Treffer für Jena nun endlich fallen müssen, doch Krauß und Grimm schoben sich die Pille zu leger zu, schließlich wurde der Schussversuch von Grimm geblockt. So blieb es beim 2:0. Alles in allem ein verdienter Sieg der Thüringer, der gegen harmlose Probstheidaer nie in Gefahr geriet.