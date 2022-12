Jena zuhause noch ungeschlagen

Nun das Duell zweier Traditionsmannschaften. Auch wenn es in dieser Spielzeit nicht optimal läuft, zumindest zuhause ist die Mannschaft von Trainer Henning Bürger noch ungeschlagen. Drei Siegen stehen vier Unentschieden gegenüber. Auch auf die Abwehr ist Verlass, mit bisher 11 Gegentoren stellt der FCC den Bestwert in der Liga. Wer gegen Lok Leipzig das Tor hüten wird, ist noch nicht klar. In Babelsberg stand Alexios Dedidis zwischen den Pfosten, er vertrat den verletzten Kevin Kunz, der seit dem Chemnitz-Spiel einige Blessuren auskurieren muss. In Babelsberg stand Alexios Dedidis zwischen den Pfosten. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Steht wieder Alexios Dedidis im FCC-Kasten?

"Es wird täglich besser. Wir konnten die Belastung bei ihm Stück für Stück steigern", sagte Coach Bürger in der "Thüringischen Landeszeitung". Jedoch wolle er auch keine Kompromisse eingehen. "Wir brauchen zu einhundert Prozent gesunde Spiele", ergänzte Bürger, was wohl auf einen weiteren Einsatz von Alexios Dedidis hindeutet. Zudem steht Innenverteidiger und Kapitän Bastian Strietzel wieder zur Verfügung.

Erneutes Wiedersehen von Voufack mit Ex-Verein

Bei Lok Leipzig gibt es für Eric Voufack das nächste Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. 2021 wechselte der Verteidiger von den Kernbergen nach Probstheida und ist beim FCL zum Stammspieler gereift. "Ich glaube, dass ich es bisher ganz gut gemacht habe", offenbarte der 21-Jährige in der "Ostthüringer Zeitung". Mit Offensivspieler Vasilios Dedidis und Keeper Alexios Dedidis stehe er immer noch in Kontakt. Im Spiel müsse kurz mal die Freundschaft ruhen, doch "hinterher können wir darüber reden“, so der Lok-Abwehrmann. Eric Voufack ist bei Lok Leipzig zum Stammspieler gereift. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Ziane und Dogan wieder dabei