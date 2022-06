Kevin Kunz wird in der kommenden Saison das Tor des FC Carl Zeiss Jena hüten. Die Thüringer gaben am Dienstag (14.06.2022) die Verpflichtung des 30-Jährigen bekannt. Kunz wechselt von Jahn Regensburg zum FCC und wird die neue Nummer eins im Jenaer Kasten. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Er löst Lukas Sedlak (jetzt Erzgebirge Aue) und Tom Müller ab, die in der vergangenen Spielzeit im Tor des Regionalligisten gestanden hatten.